Liga dos Campeões. Krasnodar, Salzburgo e Midtjylland na rota do FC Porto

Os russos do Krasnodar, os austríacos do Salzburgo e os dinamarqueses do Midtjylland conquistaram esta quarta-feira as últimas três vagas para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, colocando-se na 'rota' do FC Porto.

No embate entre o 'carrasco' dos 'dragões' em 2019/20 e do Benfica na presente temporada, os russos afastaram o conjunto do treinador português Abel Ferreira, que havia eliminado o 'onze' de Jorge Jesus com um 2-1 caseiro, ao voltar a vencer por 2-1.

Depois do triunfo caseiro, os russos adiantaram-se no Estádio Toumba, em Salónica, aos 73 minutos, graças a um golo de belo efeito do central Giannis Michailidis, com um artístico calcanhar, mas na própria baliza.

Os helénicos ainda 'renasceram' aos 77 minutos, com um tento do marroquino Omar El Kaddouri, ficando a um golo do prolongamento, mas, logo a seguir, aos 78, o francês Rémy Cabella voltou a dar vantagem aos russos e sentenciou a eliminatória.

O Krasnodar, que se vai estrear na fase de grupos, depois de na época passada ter caído no 'play-off', perante o Olympiacos, após superar o FC Porto na terceira pré-eliminatória, junta-se aos compatriotas do Zenit e do Lokomotiv Moscovo.

Nos outros jogos do dia da segunda mão do 'play-off', também repetiu o triunfo do primeiro jogo o Salzburgo, que, após o 2-1 em Israel, superou em casa o Maccabi Telavive por 3-1, garantindo uma terceira presença na fase de grupos.

O zambiano Patson Daka foi a figura do encontro, ao conseguir um 'bis', com tentos aos 16 e 68 minutos, enquanto o húngaro Dominik Szoboszlai apontou o outro golo dos locais, aos 45+4, na transformação de uma grande penalidade.

O tento dos israelitas, que então fizeram o 1-1, foi apontado por Éden Karzev, aos 30 minutos.

Por seu lado, e a exemplo do Krasnodar, o Midtjylland garantiu pela primeira vez a presença na fase de grupos da 'Champions', ao golear em casa o Slavia de Praga por 4-1, depois do empate a zero conquistado na capital checa.

O nigeriano Peter Olayinka adiantou os forasteiros, logo aos três minutos, mas, na segunda metade da etapa complementar, os dinamarqueses marcaram quatro golos, o dobro dos que precisavam.

O guineense Sory Kaba, aos 65 minutos, Alexander Scholz, aos 84, de grande penalidade, o nigeriano Frank Onteka, aos 88, e Anders Dreyer, aos 90+1, selaram o triunfo dos 'vikings'.

As três equipas vencedoras seguem para a Liga dos Campeões, podendo defrontar o FC Porto, enquanto os derrotados 'caem' para a Liga Europa, onde já estão Benfica e Sporting de Braga e também poderão vir a marcar presença Sporting e Rio Ave.

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões realiza-se na quinta-feira, em Nyon, na Suíça.