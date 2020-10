Reencontro de Ronaldo e Messi acontece na Champions

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi vão voltar a encontrar-se, depois de o sorteio desta quinta-feira da fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol ter colocado a Juventus e o FC Barcelona no mesmo grupo.

É a primeira vez que as duas maiores figuras do futebol mundial se vão defrontar desde que o internacional português trocou os espanhóis do Real Madrid pelos italianos da Juventus, no início da época 2018/19.

Grupo G

Além da Juventus, campeã italiana, e do FC Barcelona, segundo na liga espanhola e que conta com Francisco Trincão, o grupo G da 'Champions' conta ainda com os ucranianos do Dínamo Kiev, segundos no seu campeonato, e com os húngaros do Ferencvaros, campeões do seu país e que estão de regresso à competição máxima de clubes na Europa.

Grupo A

No grupo A da competição estão os alemães do Bayern Munique, vencedores da Liga dos Campeões, cuja última edição teve a fase final disputada em Lisboa, que vão defrontar os espanhóis do Atlético de Madrid, os quais contam com João Félix, os campeões austríacos do Salzburgo e os russos do Lokomotiv Moscovo, vice-campeões no seu país e que contam com o internacional português Éder.

Grupo B

O Real Madrid, que tem 13 títulos de campeão europeu, ficou no grupo B da competição, juntamente com o campeão ucraniano Shakhtar Donetsk, treinador pelo português Luís Castro, com o vice-campão italiano, o Inter de Milão, e com os alemães do Borussia Monchengladbach, quartos na 'Bundesliga'.

Grupo C

No grupo C ficou o FC Porto, único representante português na fase de grupos da 'Champions', depois da eliminação do Benfica, que vai encontrar muitos portugueses na luta por um apuramento para a próxima fase.

O vice-campeão inglês Manchester City, treinador por Pep Guardiola e que conta com os portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, é adversário dos 'dragões', tal como o campeão grego Olympiacos, treinador pelo português Pedro Martins e que tem no seu plantel os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Pêpê Rodrigues e Cafú.

O grupo fica completo com o vice-campeão francês do Marselha, treinador por André Villas-Boas, ex-treinador do FC Porto e que nunca escondeu que os 'dragões' são o seu "clube do coração".

Grupo D

No grupo D, está o campeão inglês Liverpool, que esta época conta com o português Diogo Jota, numa 'poule' em que vai defrontar os holandeses do Ajax, os italianos da Atalanta, uma das surpresas da última edição da prova, e os dinamarqueses do Midtjylland, que estão pela primeira vez nesta fase da competição.

Grupo E

Já o grupo E tem o vencedor da última edição da Liga Europa, os espanhóis do Sevilha, treinados por Lopetegui, antigo treinador do FC Porto, os ingleses do Chelsea, os russos do Krasnodar, em estreia na 'Champions', e os franceses do Rennes, que lideram o campeonato no seu país e também estão pela primeira vez na fase de grupos.

Grupo F

No grupo F estão os russos do Zenit, os alemães do Borussia Dortmund, que contam com o português Raphael Guerreiro, os italianos da Lázio e os belgas do Club Brugge.

Grupo H

O vice-campeão europeu Paris Saint-Germain (PSG) ficou integrado no grupo H, no qual vão defrontar os ingleses do Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, os alemães do Leipzig, que foram eliminados pelo PSG na meia-final na última época e o estreante turco Basaksehir, no qual alinha o defesa Miguel Vieira.

A primeira jornada da fase de grupos vai decorrer nos dias 20 e 21 de outubro, num percurso que vai terminar no dia 29 de maio, com a final agendada para Istambul.