Robert Lewandowski eleito jogador do ano da UEFA

Na corrida ao prémio de melhor jogador UEFA estavam também Manuel Neuer, que venceu o troféu de melhor guarda-redes, e o belga Kevin de Bruyne, eleito o melhor médio da temporada. O técnico do Bayern Munique, Hansi Flick, foi eleito o melhor treinador e no feminino Pernille Harder foi dinstinguida com o título de melhor jogadora da temporada.