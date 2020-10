Jogos com 10% da lotação. "Acreditamos que é o primeiro passo"

O secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, confirmou esta sexta-feira que haverá mais dois os jogos com público, que irão servir de teste para o regresso de adeptos aos estádios.

Serão os jogos entre a Académica-Académico de Viseu, no dia 8 de outubro, e o Feirense-Chaves, no dia 15.

No final do encontro com a Direção-Geral da Saúde (DGS), a Liga Portuguesa de Futebol disse que a lotação máxima de 10% será apenas o primeiro passo para os estádios voltarem a ter público.

"Estamos satisfeitos com aquilo que foi aqui conquistado. Conseguimos aquilo que pretendiamos que era o início dos testes-piloto que começarão com 10% do acesso do público ao estádio.", afirmou Pedro Proença.

PÚBLICO EM JOGO DA I LIGA E NOS ENCONTROS DA SELEÇÃO

O jogo entre Santa Clara e Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, vai ter uma assistência de 1.000 pessoas e será, este sábado, o primeiro jogo profissional da época a ter público no estádio.

A permissão de público no estádio de São Miguel surgiu após a Liga ter sugerido à Direção Regional da Saúde dos Açores que aplicasse aos encontros do Santa Clara as normas regionais, que permitem a presença de público em eventos desportivos.

O Santa Clara referiu ainda que a entidade de saúde dos Açores "aprovou a presença de público", mediante o "limite máximo de 10% da capacidade total do recinto desportivo", que no caso do estádio de São Miguel são 1.000 pessoas.

Também os próximos jogos da seleção portuguesa, frente à Espanha e à Suécia, ambos no estádio Alvalade XXI, foram autorizados a receber público.

De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, a decisão surgiu "na sequência de reuniões de trabalho havidas nas últimas semanas com o Governo e a Direção-Geral da Saúde", sendo que, no final dos dois jogos, "as equipas operacionais da FPF elaborarão um relatório detalhado, que será analisado pela Autoridade de Saúde com vista a uma eventual autorização da presença de público nos jogos de futebol em Portugal continental, que se reconhece de extrema importância social e económica".