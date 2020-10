Jesus diz que Vertonghen não vai jogar devido a lesão

O Benfica joga no domingo com o Farense, no Estádio da Luz. Jorge Jesus confirmou que Vertonghen não vai jogar devido à lesão grave na cara e que Otamendi vai estrear-se.

O treinador do Benfica prevê um adversário organizado defensivamente.

O Benfica recebe o Farense no domingo, às 18:30, num encontro da terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol onde vai tentar dar seguimento ao bom arranque de campeonato conseguido com a vitória por 5-1, no terreno do Famalicão, e, depois, na receção ao Moreirense (2-0).