O Sporting joga no domingo com o Portimonense e Rúben Amorim quer fazer esquecer a má imagem que a equipa deixou na última partida da Liga Europa.

Depois da saída da Europa, Amorim quer foco total no campeonato.

O treinador admite que para já a equipa não está ao nível do Benfica e do FC Porto, mas espera evoluir com este grupo de trabalho