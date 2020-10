O FC Porto perdeu este sábado por 3-2 com o Marítimo, num jogo a contar para a terceira jornada da I Liga disputado no Estádio do Dragão.

Perto do final do jogo, Lito Vidigal foi expulso. O treinador do Marítimo considerou que a equipa fez um jogo inteligente.

Já Sérgio Conceição mostrou-se desiludido pelas opções que tomou neste jogo que acabou com a primeira derrota do FC Porto no campeonato.