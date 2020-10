Wendel despede-se do Sporting

Wendel está cada vez mais próximo de sair do Sporting. O médio de 23 anos publicou na rede social 'WhatsApp' uma foto, a que SIC teve acesso, com a camisola do Sporting a dizer " Vou sentir saudades".

O brasileiro está muito perto de reforçar o Zenit num negócio a rondar os 20 milhões de euros. Falta apenas o Sporting aceitar a proposta dos russos.

Wendel é esperado na próxima semana em São Petersburgo para realizar exames médicos e assinar um contrato válido para as próximas 5 temporadas.

Recorde-se que Wendel chegou ao Sporting em Janeiro de 2018 vindo do Fluminense, com os leões a pagarem 7,5 milhões de euros.