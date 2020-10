Danilo Pereira perto de trocar o FC Porto pelo PSG

Danilo Pereira está em Paris para assinar com o Paris Saint-Germain.

O capitão do FC Porto vai ser cedido por empréstimo até ao final da época. Os dragões recebem 20 milhões de euros com o negócio. Os franceses devem pagar 4 milhões de euros de taxa de empréstimo e são obrigados adquirir o passe do jogador por 16 milhões de euros no final da temporada.

O acordo com o PSG foi intermediado por Daniel Lorenz, empresário do jogador, que está com Danilo Pereira em Paris para a realização dos exames médicos e, posteriormente, assinar um contrato válido para a próximas 5 temporadas (1 ano de empréstimo + 4 definitivos).

O empréstimo de Danilo Pereira até ao final da época é uma forma de o PSG 'fugir' ao fair-play financeiro da UEFA, uma vez que, o clube francês está impedido de despender de somas avultadas esta temporada.