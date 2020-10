João Mário entre Torino, Sporting, Marselha e Rennes.

João Mário pode estar de regresso ao futebol português. O médio português tem vários clubes interessados em contratá-lo: Torino, Sporting, Marselha e Rennes.

A SIC sabe que o Inter de Milão prefere que o jogador saia para o Torino, uma vez que, quer incluir no negócio o defesa central Armando Izzo. A SIC sabe também que João Mário não vê com bons olhos a permanência na liga italiana e que a prioridade do jogador é transferir-se para um clube com o qual se identifique.

O Marselha e o Rennes também estão interessado no português mas o Inter não aceita comparticipar no salário do jogador (cerca de 3,5 milhões € limpos por ano) ao fazer negócio com um clube que esteja na Liga dos Campeões.

O Sporting é uma possibilidade que João Mário não descarta e vai certamente haver negociações até perto do fecho do mercado de transferência.

João Mário foi transferido do Sporting para o Inter de Milão em 2016 por 40 milhões de euros, e foi emprestado ao West Ham (2018) e ao Lokomotiv de Moscovo (2019).