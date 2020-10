Jorge Jesus: “Objetivo era a vitória”

O treinador do Farense diz que o clube sai do jogo frustrado. Jorge Jesus afirma que conquistou o objetivo de ficar em primeiro no campeonato.

Benfica vence Farense e é líder isolado

O Benfica isolou-se este domingo na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na receção ao Farense, por 3-1, em jogo da terceira jornada, com dois golos do suplente Seferovic.

O avançado suíço, que substituiu o alemão Waldschmidt, aos 55 minutos, assegurou o triunfo dos 'encarnados', ao marcar aos 79 e 87 minutos, desfazendo a igualdade provocada pelo tento do brasileiro Jonatan Lucca, aos 54, dois minutos depois de Vlachodimos ter defendido uma grande penalidade ao escocês Ryan Gauld, e do golo de Pizzi, aos 15.

O Benfica isolou-se na liderança da I Liga, com nove pontos, mais dois do que o Santa Clara, e mais três do que o campeão FC Porto e do que o Marítimo, enquanto o Farense, que ainda reduziu por intermédio do cabo-verdiano Patrick Fernandes, aos 90+5, somou o terceiro desaire seguido, permanecendo no 18.º e último lugar.