Nanú vai ser jogador do FC Porto

Nanú já assinou com o FC Porto um contrato válido até 2024.

Um contrato válido para as próximas quatro temporadas, com um salário a rondar os trinta mil euros.

O jogador guineense não regressou á Madeira com o Marítimo para tratar de todas as burocracias com os azuis e brancos, e deve ser oficializado nas próximas horas.

O defesa viaja amanhã para integrar o estágio da seleção da Guiné.

Nanú, que marcou este sábado aos dragões na derrota frente ao Marítimo por 3-2, vai ser reforço para a defesa de Sérgio Conceição.