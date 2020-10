Yordan Osorio aterrou este domingo em Milão para assinar um contrato válido para as próximas 5 temporadas com o Parma.

O negócio ronda os 4 milhões de euros mas os dragões terão de pagar uma percentagem ao Tondela, uma vez que a antiga equipa do venezuelano mantém uma percentagem do passe do jogador.

Osorio chegou ao FC Porto em 2018 e custou aos dragões 2 milhões de euros.