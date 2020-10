Ricardo Sá Pinto pode estar a caminho do Championship. Fonte próxima do treinador garante que as negociações estão bem encaminhadas.

O treinador de 47 anos está em negociações com o Nottingham Forest, onde atuam os portugueses Yuri Ribeiro, Tobias Figueiredo e Baba Fernandes.

Sá Pinto está sem clube desde dezembro de 2019, depois de ter sido despedido do Sporting Clube de Braga, um dia depois de garantir a presença na 'final four' da Taça da Liga que os minhotos acabariam por vencer.