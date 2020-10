Danilo diz que será "para sempre um dragão" após saída do FC Porto

O futebolista português Danilo Pereira agradeceu hoje ao FC Porto pelos cinco anos em que esteve no clube, garantindo que será "para sempre um dragão", depois de se transferir para o Paris Saint-Germain.

"Foram cinco anos inesquecíveis de muito trabalho, alegria e de um orgulho constante em ser jogador do Futebol Clube do Porto. Levo comigo a grandeza do clube, o profissionalismo de todos que nele trabalham e o carinho dos adeptos. E, claro, os títulos de campeão nacional e Taça de Portugal conquistados. Muito obrigado por tudo. Para sempre um dragão", escreveu Danilo, na sua página na rede social Instagram.