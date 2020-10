Dyego Sousa vai ser emprestado ao Famalicão

Dyego Sousa vai rescindir o empréstimo com o Benfica para ser emprestado ao Famalicão.

A SIC sabe que o avançado só vai ficar em Famalicão até Dezembro de 2020, uma vez que os chineses do Shenzhen contam com o português em Janeiro.

Dyego Sousa chegou ao Benfica em janeiro de 2020, tendo os encarnados acordado pagar uma parte do salário correspondente a 1 milhão de euros limpos. A SIC sabe que também que após a oficialização do empréstimo com o Famalicão, o Benfica vai continuar a contribuir para o salário do jogador, o que significa que Famalicão, Benfica e Shenzhen vão dividir as despesas de Dyego Sousa.