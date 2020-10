Eric Choupo-Moting assina pelo Bayern Munique até final da época

O avançado internacional camaronês Eric Choupo-Moting transferiu-se dos franceses do Paris Saint-Germain para o Bayern Munique, com contrato válido até final da época, anunciou esta segunda-feira o clube alemão.

Em declarações divulgadas na página do clube, o jogador considerou ser "uma honra jogar no maior clube da Alemanha, no qual o objetivo é sempre ganhar" e disse estar "motivado para atingir grandes objetivos".

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo dos campeões alemães, considerou que o avançado camaronês, que também tem nacionalidade alemã, "traz ao clube uma profundidade ofensiva, que vai ser muito necessária".

"Eric ganhou experiência internacional no Paris Saint-Germain, e ele conhece bem a 'bundesliga'. Foi uma transferência a custo zero, tudo está perfeito", afirmou.

Nascido em Hamburgo, Eric Choupo-Moting, de 31 anos, regressa à liga alemã, depois de ter passado pelo PSG e pelos ingleses do Stoke City.

Na Alemanha, o avançado, formado no Hamburgo, representou o Nuremberga, o Mainz e Schalke 04. Ao serviço da seleção camaronesa disputou 49 jogos e apontou 14 golos.