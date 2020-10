Futebol Clube do Porto está a tentar o empréstimo de Filipe Anderson até ao final da temporada.

O 'Mercado Aberto' falou com o brasileiro que vê com bons olhos a vinda para o clube português. Felipe Anderson está na sua terceira época ao serviço do West Ham.

O negócio terá de ficar fechado até às 23:59 de dia 6 de Outubro.