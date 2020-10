Getafe contrata Diaby por empréstimo do Sporting

O Getafe anunciou esta segunda-feira a contratação do extremo internacional pelo Mali Abdoulay Diaby, por empréstimo do Sporting, com o clube de futebol espanhol a garantir também uma opção de compra.

A cedência, por uma época, do esquerdino de 29 anos permite aos 'leões' colocar um dos excedentários do plantel, depois de ter passado 2019/20 nos turcos do Besiktas, por quem alinhou em 37 jogos e marcou seis golos.

Antes, fez 47 partidas pelos lisboetas (sete golos) após chegar ao clube em 2018, proveniente do Club Brugge, conquistando uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga pelos 'verdes e brancos'.