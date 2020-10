Manchester United contrata promessa uruguaia Facundo Pellistri ao Peñarol

O Manchester United contratou ao Peñarol o jovem uruguaio de 18 anos Facundo Pellistri, que assinou um contrato válido por cinco temporadas, com mais uma de opção, anunciou esta segunda-feira o clube inglês de futebol.

Após 37 jogos pela equipa principal do Peñarol, o extremo junta-se aos 'red devils', no que chamou "um sonho tornado realidade", citado em comunicado do emblema de Manchester.

O treinador da equipa de Bruno Fernandes, que hoje também contratou o brasileiro Alex Telles ao FC Porto e o também uruguaio Edinson Cavani, Ole Gunnar Solskjaer, explicou que os olheiros do emblema vêm a acompanhar o uruguaio, que elogiou, ainda que precise "de tempo para se adaptar ao futebol inglês".