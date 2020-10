Todibo reforça o Benfica 

O Benfica anunciou esta segunda-feira a chegada do defesa-central Jean-Clair Todibo por empréstimo do FC Barcelona, por uma época com outra de opção.

O Benfica irá pagar agora 2 milhões de euros pelo empréstimo e tem opção de compra de 20 milhões.

De acordo com um comunicado feito na página oficial do clube da Luz, o internacional francês deverá chegar esta terça-feira a Lisboa para "dar cumprimento às formalidades necessárias para se proceder à conclusão do negócio".

Formado nos franceses do Toulouse, o jogador de 20 anos mudou-se para o Barcelona em janeiro de 2019. Fez cinco jogos oficiais pelo clube catalão e mais 10 pelo Schalke 04, ao qual foi emprestado em janeiro de 2020.