Jefferson regressa ao futebol português para reforçar o Casa Pia

O defesa esquerdo brasileiro Jefferson, que já representou o Sporting, e o médio Vítor Gonçalves, oriundo do Nacional, são os mais recentes reforços do Casa Pia, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

Jefferson, de 32 anos, chega aos 'gansos' proveniente dos suíços do Lugano, pelos quais alinhou em oito encontros e marcou um golo, depois de ter chegado a Portugal em 2013/14 para representar o Estoril Praia (já tinha estado emprestado aos 'canarinhos' em 2011, pelo Grêmio Prudente).

O lateral transferiu-se na temporada seguinte para o Sporting, no qual permaneceu até 2018/19, tendo sido cedido, por empréstimo, ao Sporting de Braga, em 2017/18.

Vítor Gonçalves, de 28 anos, volta ao continente depois de quatro épocas no Nacional, onde chegou em 2016/17, após ter vestido a camisola do Gil Vicente entre 2013/14 e 2015/16. A estreia na I Liga deu-se em 2011/12, quando representava o Portimonense, de onde saiu para Barcelos.

O Casa Pia defronta no domingo, às 15:00, o Vila Real (do Campeonato de Portugal, Série C), no Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real, em jogo da segunda eliminatória da Taça de Portugal.