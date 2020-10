Marko Grujic é o último reforço de Sérgio Conceição nesta janela de mercado.

O Futebol Clube do Porto chegou a acordo com o Liverpool para a cedência do médio sérvio até ao final da temporada. O médio, de 24 anos vai suprir a vaga deixada em aberto pela saída de Danilo Pereira para o Paris Saint-Germain.

O internacional sérvio, que apresenta uma postura imponente do alto do seu 1,91m, atuou nas duas últimas temporadas no Hertha Berlim por empréstimo dos reds, com quem está vinculado até 2023.