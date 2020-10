Renato Sanches diz que seleção quer ganhar frente a Espanha 

Antes dos jogos com França e Suécia para a Liga das Nações, Portugal joga esta quarta-feira com a Espanha. Apesar de ser uma partida amigável, Renato Sanches garante que a seleção vai jogar para ganhar.

"Vai ser especial jogar com a França, até porque agora jogo lá, mas primeiro temos a Espanha. Apesar de ser um amigável, é importante e queremos representar Portugal da melhor maneira, ganhando o jogo", disse Renato Sanches, que tem 18 internacionalizações e um golo pela formação lusa.

O selecionador de Portugal, Fernando Santos, afirmou que o duelo vai ser "intenso e de qualidade".

"Vai ser um jogo intenso, de qualidade. Tem todos os ingredientes para ser um bom espetáculo. O duelo ibérico mexe sempre um pouco. A qualidade é fortíssima nas duas equipas. Há diferenças na Espanha desde o último confronto (Mundial 2018), mas a base mantém-se e a qualidade também. Espero e acredito que vai ser um grande jogo."

O selecionador de Portugal descartou ainda qualquer motivo de preocupação, depois de o futebolista José Fonte ter acusado positivo à covid-19, e garantiu que a comitiva lusa cumpriu o protocolo.

A conferência de imprensa de antevisão do particular com a Espanha aconteceu esta terça-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, palco do jogo de quarta-feira.

Depois do confronto ibérico, os campeões europeus defrontam a França, no domingo, no Stade de France, e recebem a Suécia, no dia 14, novamente na casa do Sporting.