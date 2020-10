Reforço Todibo "feliz" por chegar a um Benfica que "joga para ganhar"

O central francês Jean-Clair Todibo foi terça-feira apresentado como futebolista do Benfica, por empréstimo do FC Barcelona, e afirmou estar "feliz" por passar a integrar uma equipa que "joga para ganhar".

"Amo jogar à bola, gosto de ter a bola, de fazer passes, da posse de bola. Acima de tudo, gosto de ganhar. Cheguei a uma equipa que joga para ganhar", afirmou o novo defesa das 'águias', em declarações ao sítio dos 'encarnados' na Internet.

O francês está "muito feliz" por chegar ao Benfica, diz que foi "muito bem recebido" e agora prepara-se para jogar por uma equipa que conhece, mencionando os dois títulos de campeões europeu e os 37 campeonatos nacionais.

Recebeu uma mensagem do ex-benfiquista Nélson Semedo, com quem se cruzou nos 'culés', com o agora defesa do Wolverhampton a enviar-lhe uma mensagem: "Bem-vindo ao melhor clube do mundo", revelou.

Esta época, ambiciona "jogar o mais possível" e, a nível coletivo, "ir o mais longe possível na Liga Europa e vencer o campeonato".

Os 'encarnados' divulgaram ainda uma fotografia do jogador com o diretor Rui Costa, no qual o defesa ostenta a camisola com o número 18, que usará esta temporada.

Todibo vai representar o clube a título de empréstimo em 2020/21, pagando os 'encarnados' uma verba de dois milhões de euros ao 'Barça', ficando com uma opção de compra de 20 milhões.

Jean-Clair Todibo chegou ao Toulouse em 2016, tendo subido à equipa principal em 2018/19. Após 10 jogos pelo conjunto francês, rumou ao FC Barcelona a meio dessa mesma temporada, por um milhão de euros.

Na Catalunha, teve poucas oportunidades de atuar pela equipa (cinco jogos) e acabou por ser emprestado ao Schalke 04 na segunda metade da época transata, participando em 10 partidas oficiais pelos germânicos, seis como titular.