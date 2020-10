O 1.º dia de campanha de Luís Filipe Vieira

O candidato à presidência do Benfica, Luís Filipe Vieira, arrancou no passado fim de semana com a campanha para as eleições no clube da Luz.

A SIC acompanhou de perto o presidente que quer continuar no cargo.

Luís Filipe Vieira falou sobre a eventual saída do Benfica e dos planos se for reeleito. Jorge Jesus também foi um dos temas da entrevista.

O atual presidente do Benfica garante que o clube é o mais bem preparado para a crise e que esta é a melhor década em termos financeiros.

"Não irmos à Liga dos Campeões foi uma martelada", diz o líder das águias, garantindo que o clube vai tentar ser um "sério candidato" à Liga Europa.