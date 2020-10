Giro de Itália: Alex Dowsett ganha oitava etapa, João Almeida continua líder

O ciclista português João Almeida (Deceuninck-Quick Step) manteve este sábado a camisola rosa, símbolo da liderança na volta a Itália, na oitava etapa ganha, em solitário, pelo britânico Alex Dowsett (Israel Star-up Nation).

Os 200 quilómetros que ligaram Giovinazzo a Vieste, com duas contagens de montanha, foram cumpridos em 4:50.09 horas, tendo Dowsett batido por 1.15 minutos um trio comandado pelo italiano Salvatore Puccio (INEOS).

João Almeida chegou no pelotão, liderado pelo australiano Michael Andrews (Sunweb), sétimo, a 13.56 minutos, e continua na frente do Giro.

Antes do início da tirada, o ciclista britânico Simon Yates acusou positivo à covid-19 e retirou-se do Giro, tornando-se no primeiro caso de um corredor em grandes voltas.