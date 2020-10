Morreu Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica

O ex-futebolista internacional português Ângelo Martins, bicampeão europeu pelo Benfica, morreu este domingo aos 90 anos, informou o Benfica na sua página oficial na internet.

"É com profundo pesar que toda a família benfiquista vive este momento de dor, luto e de eterna saudade perante a partida de Ângelo Martins. Credor da nossa mais justa homenagem, que descanse em paz!", refere o presidente do clube, Luís Filipe Vieira.

Ângelo Martins é considerado um dos "símbolos" da história do Benfica, clube que representou entre 1952 e 1965 e pelo qual conquistou duas Taças dos Campeões Europeus, utilizado nas finais de 1961 com FC Barcelona (3-2), e 1962 com Real Madrid (5-3).

O defesa conquistou ainda pelas 'águias' sete títulos de campeão nacional (1954/55, 1956/57, 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1964/65) e cinco taças de Portugal (1952/53, 1954/55, 1956/57, 1961/62, 1963/64), num percurso que levou a ser internacional pela seleção portuguesa, com 20 presenças.