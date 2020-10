Avançado Edinho promete voltar "cheio de fome" após sofrer lesão grave

O avançado Edinho, do Cova da Piedade, garantiu esta segunda-feira que vai voltar "cheio de fome", após a fratura da tíbia e perónio que sofreu no domingo, no encontro da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

O internacional português, de 38 anos, recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e admitir que está "desiludido" pela "primeira lesão grave" na carreira e também pela "primeira grande penalidade falhada", mas mostrou-se confiante na sua "força mental" para "voltar um monstro cheio de fome".

"Vou superar mais esta batalha. Nada me tem sido dado de borla, tem sido gratificante e prazeroso obter as conquistas que tenho tido. Não me afeta, bem como podem ter a certeza de que voltarei", prometeu o avançado do clube da II Liga.

Edinho lesionou-se aos 76 minutos do encontro da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao GRAP Pousos, que o Cova da Piedade venceu por 4-1, quando tentava fazer o seu terceiro golo na recarga a uma grande penalidade que o próprio cobrou, permitindo a defesa do guarda-redes adversário.

O avançado foi de imediato transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria, de onde foi transferido para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, onde será operado hoje, de acordo com uma fonte da equipa piedense contactada pela Lusa.