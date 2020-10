Nanú chega ao FC Porto para "ajudar a conquistar muitos títulos"

Nanú garantiu esta terça-feira estar preparado "para ajudar a conquistar muitos títulos".

Contratado no penúltimo dia do mercado de verão aos madeirenses, Nanú, que assinou contrato com os dragões para as próximas cinco épocas, só treinou esta terça-feira pela primeira vez com o grupo às ordens do treinador Sérgio Conceição.

"Foi uma receção fantástica. Receberam-me muito bem e estou bastante feliz. Sinto-me em casa. As coisas vão correr da melhor forma. Foi uma grande felicidade estar com os meus colegas. No futuro vamos conquistar muitos títulos", garantiu, em declarações à FC PortoTV o lateral-direito que chegou do Marítimo.

Nanú fez referência à admiração que tem pelo treinador portista e acredita que vai aprender muito.

"Fiquei muito feliz por ser treinado pelo Sérgio Conceição, uma grande figura no FC Porto. Quero aprender e evoluir bastante e tenho a certeza que ele me vai ajudar a evoluir como jogador e também como ser humano", frisou ainda.

O lateral-direito admitiu ainda se sente confortável para jogar noutras posições, no entanto, salientou que o "importante é ajudar o clube a conquistar títulos".

"É sempre bom explorar outras posições. Vamos adquirindo outras qualidades e faz parte. O mais importante é ser útil e estar preparado para o que o 'mister' pretende e para que seja bom para a equipa e para o clube", reforçou.

Nanú, que se assume como portista, garante que sempre teve grandes referências no FC Porto, como Hulk ou Brahimi, no entanto, acredita que agora vai "ser mais um a lutar pelos principais objetivos".

"Todos juntos vamos conquistar muitas coisas", frisou ainda.

Preparação para o Clássico

O FC Porto continua sem muitos futebolistas internacionais ao serviço das seleções.

Numa semana que antecede o clássico com o Sporting, para a quarta jornada da I Liga, os campeões nacionais não podem ainda contar com os internacionais lusos Pepe e Sérgio Oliveira, a representar Portugal nas Liga das Nações, Diogo Costa, Diogo Leite e Fábio Vieira, ao serviço da seleção sub-21 das quinas, assim como Zaidu (Nigéria), Loum (Senegal), Medhi Taremi (Irão) e Corona (México).

Os guarda-redes Marchesín e o central Marcano continuam a fazer tratamento e trabalho no ginásio, enquanto o também guardião Mbaye faz apenas tratamento, segundo o boletim clínico 'azul e branco'.

Na quarta-feira, o FC Porto volta a treinar novamente no Olival, pelas 16h00. Os dragões ocupam a terceira posição da I Liga, com seis pontos, os mesmos que os leões, que são quartos, mas têm menos um jogo disputado do que os campeões nacionais.