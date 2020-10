Seleção nacional vence Suécia 

A seleção nacional venceu esta quarta-feira a Suécia, por 3-0, em jogo do Grupo 3 da Liga das Nações, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

Bernardo Silva inaugurou o marcador aos 21 minutos. Antes do intervalo (44'), ainda houve tempo para o primeiro golo de Diogo Jota, que voltou a marcar aos 72 minutos.

Com este resultado, Portugal mantém-se como líder do grupo, com os mesmos pontos que a França, que venceu esta quarta-feira a Croácia, por 2-1. A Suécia continua sem qualquer ponto na Liga das Nações.

A seleção entrou em campo sem Cristiano Ronaldo, que testou positivo à covid-19. O capitão é o terceiro jogador da Seleção Nacional a testar positivo, depois de José Fonte e Anthony Lopes, que já tinham sido dispensados dos trabalhos da equipa das quinas.