Bayern Munique elimina Duren da Taça da Alemanha de futebol

O Bayern Munique eliminou esta quinta-feira o modesto Duren da Taça da Alemanha de futebol, ao vencer por 3-0, num jogo em que o camaronês Maxim Choupo-Moting foi a figura ao marcar dois golos e estar na origem de outro.

A presença do Bayern na final da Liga dos Campeões, que acabou por conquistar ao bater o Paris Saint-Germain, adiou a participação da equipa bávara nesta primeira eliminatória da Taça da Alemanha, da qual é detentor, cumprindo-se assim o jogo que estava em atraso da prova.

Como era de esperar, tendo em conta que o Duren compete na Oberliga, quinto escalão do futebol germânico, o técnico Hansi Flick promoveu várias alterações no onze bávaro, com as entradas de Douglas Costa, que regressou esta época ao Bayern após várias épocas em Turim, ao serviço da Juventus, de Maxim Choupo Moting, do jovem inglês de 17 anos Jamal Musiala, do espanhol Marc Roca e do francês Bouna Sarr.

Este último esteve também em destaque pelas assistências para os dois golos do estreante Choupo-Moting, o primeiro aos 24 minutos, e o segundo, que seria o terceiro do Bayern, aos 75.

O segundo golo dos atuais campeões europeus, cuja superioridade foi manifesta perante uma equipa amadora, surgiu ainda na primeira parte, aos 36 minutos, por Thomas Muller, na execução de um penálti cometido justamente sobre Choupo-Moting.