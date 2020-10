Jogo Sporting-Gil Vicente reagendado para 28 de outubro

O Sporting-Gil Vicente, da primeira jornada da I Liga portuguesa, que foi adiado em setembro devido aos testes positivos para o novo coronavírus nas duas equipas, vai disputar-se em 28 de outubro, informou hoje a Liga de clubes.

De acordo com o comunicado emitido Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), esta "foi a data encontrada pelos clubes e pelo operador [televisivo], para que se realize" o encontro em atraso, no Estádio José Alvalade, com início marcado para as 21:45.

O horário "mais tarde do que é habitual" deve-se, segundo a LPFP, ao acordo existente entre a UEFA e os clubes europeus, que impede que haja sobreposição de jogos das divisões principais com os da Liga dos Campeões.

Em 28 de outubro, uma quarta-feira, realizam-se encontros da segunda jornada da principal competição europeia de clubes.

O Sporting-Gil Vicente, que deveria ter sido disputado em 19 de setembro, foi adiado, depois de a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte considerar que não estavam reunidas as condições necessárias para a realização do jogo.

A decisão foi tomada após terem sido detetados oficialmente oito casos de testes positivos para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, no Sporting - sete jogadores e um elemento da estrutura - e, segundo a ARS Norte, 19 no Gil Vicente.