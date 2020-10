O Sporting, que abriu e fechou o marcador, e o campeão FC Porto empataram este sábado a dois golos, em encontro da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado à porta fechada no Estádio José Alvalade.

Rúben Amorim ficou contente com a atitude dos jogadores do Sporting e justificou a expulsão. Sérgio Conceição lamentou o golo sofrido já perto do fim.