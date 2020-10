Champions e Liga Europa regressam esta semana

Os primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa acontecem esta semana. O FC do Porto joga na quarta-feira, Benfica e Sporting de Braga entram em campo no dia seguinte.

Os campeões nacionais vão a Inglaterra para defrontar o Machester City, onde já disputaram 20 jogos e não conseguiram mais do que três empates e 17 derrotas. O início da época não tem sido positivo para o FC Porto que há dois jogos que não vence.

Já o Benfica, regressa à fase de grupos da Liga Europa 11 anos depois. O primeiro adversário que irá encontrar é o Lech Poznan, da Polónia. Depois de ter falhado o acesso à Champions ao perder com o PAOK, a equipa de Jorge Jesus prepara-se para iniciar as competições europeias a liderar as liga portuguesa.

Também na quinta, o Sporting de Braga recebe o AEK da Grécia. Esta é a sexta participação dos bracarenses na fase de grupos da Liga Europa. O jogo estreia também o regresso do público às bancadas do municipal de Braga. A lotação está limitada aos 15%, ou seja no máximo 4.500 espectadores.