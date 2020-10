João Sousa perde mais um lugar na classificação ATP

O tenista português João Sousa desceu uma posição e é 81.º no 'ranking' mundial ATP, numa semana em que procura entrar no quadro principal do torneio belga de Antuérpia, defrontando hoje o finlandês Emil Ruusuvuori.

Desde o regresso à competição em agosto, após a paragem em março devido à pandemia da covid-19, João Sousa tem perdido lugares na hierarquia mundial e chegou a Antuérpia após quatro derrotas consecutivas, em Roma (duas), Hamburgo e Roland Garros.

No regresso, o tenista vimaranense perdeu também ao primeiro jogo em Cincinnati, no Open dos Estados Unidos e em Kitzbuehel.

Na classificação mundial hoje divulgada, já Pedro Sousa subiu um lugar, ao 110.º posto, depois de ser finalista vencido no 'challenger' Lisboa Belém, em que perdeu com o espanhol Jaume Munar.

O 'ranking' mundial manteve-se esta semana quase inalterado na frente, dominado por Novak Djokovic (1.º), Rafael Nadal (2.º) e Dominic Thiem (3.º), num 'top 10' com a subida única do russo Andrey Rublev ao oitavo lugar, e descidas de Diego Schwartzmann e Matteo Berrettini às nona e décima posições, respetivamente.

Na hierarquia do circuito feminino (WTA) não há alterações, depois de uma semana em que foram cancelados os torneios de Pequim, Hong Kong e Tianjin, decorrendo apenas o 'qualifying' de Ostrava.

A australiana Ashleigh Barty, a romena Simona Halep e a japonesa Naomi Osaka ocupam o pódio do ténis feminino mundial.