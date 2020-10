FC Porto procura quebrar registo negativo nas deslocações a Inglaterra para provas da UEFA

O FC Porto já está em Inglaterra, onde esta quarta-feira defronta o Manchester City, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Aos 24 que já tinham sido chamados para o clássico do último sábado com o Sporting, o treinador do FC do Porto juntou os reforços Grujic e Sarr, que se estreiam nesta convocatória alargada. De fora, ficaram Mbaye e Marcano, lesionados, e o defesa direito Carraça, que não foi inscrito nas competições europeias.

Depois de terem ficado de fora na época passada, os ‘dragões’ estão de regresso à fase de grupos da Liga dos Campeões para mais uma oportunidade para quebrar o registo negativo da equipa nas deslocações a Inglaterra para as provas da UEFA. Em 20 jogos, o FC do Porto nunca conseguiu vencer.

O treino de adaptação ao relvado está marcado para as 18h30 e jogo está marcado às 20h00.