Liga dos Campeões. FC Porto perde com o Manchester City 

O FC Porto perdeu esta quarta-feira com o Manchester City, por 3-1, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa dos Dragões inaugurou o marcador aos 14 minutos, com um golo de Luis Diáz.

O Manchester City chegou ao empate (20') com um penálti marcado por Sergio Agüero. Após o intervalo, os ingleses marcaram mais dois golos (65' e 73'), protagonizados por İlkay Gündoğan e Ferrán Torres, que permitiram o triunfo do City, no qual alinham Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, todos titulares.

Com esta vitória, o City fecha a primeira jornada na frente do grupo C, com três pontos, os mesmos do Olympiacos, de Pedro Martins, que recebeu e venceu o Marselha, de André Villas-Boas, por 1-0, enquanto o FC Porto ocupa o último lugar sem pontos, igualado com os franceses.