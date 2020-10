Sporting suspende diretor das modalidades Miguel Albuquerque

O Sporting suspendeu esta quinta-feira Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do clube, devido às notícias sobre um processo judicial, anunciou o emblema 'leonino'.

"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio comunicar que em virtude das notícias vindas a público sobre o diretor-geral das modalidades, Miguel Albuquerque, o seu contrato de trabalho encontra-se suspenso com efeitos imediatos", lê-se no comunicado dos 'leões'.

Na sua edição desta quinta-feira, o Correio da Manhã dá conta da condenação, no ano passado, de Miguel Albuquerque a dois anos e dois meses de prisão, com pena suspensa, por violência física e psicológica para com a ex-mulher, também funcionária do Sporting.

Miguel Albuquerque chegou ao clube lisboeta em 2000/01, então para o gabinete técnico de futsal, tendo, depois, assumido os cargos de diretor-geral de futsal, a partir de 2011/12, e das modalidades, desde setembro de 2018.