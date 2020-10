Pelé comemora 80 anos de vida

Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, saiu de uma pequena cidade do interior do Brasil para tornar-se uma das maiores estrelas mundiais na arte do futebol.

Conquistou recordes difíceis de serem superados: foi três vezes campeão do mundo. E mesmo sem jogar há 43 anos, completa oito décadas de vida com o título de maior marcador com 1281 golos, 763 em jogos oficiais de federações. O único que chegou tão perto desta marca foi o português Cristiano Ronaldo, com 742 golos.

Pelé jogou em 66 países numa época em que o mundo ainda não era globalizado. Pelé completa 80 anos de vida e o mundo comemora o aniversário do homem que é considerado o maior atleta do século XX, e o rei do futebol.