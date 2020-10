Sporting recebeu "uma verdadeira proposta das arábias" por Vietto 

Frederico Varandas diz que o Sporting recebeu uma "verdadeira proposta das arábias" por Luciano Vietto.

O presidente do Sporting revela que a primeira proposta da Arábia Saudita não foi aceite pelo clube, nem pelo jogador argentino, mas que desde então tem vindo a subir o valor. Varandas fala mesmo numa proposta por "valores astronómicos".

Uma semana depois do clássico entre Sporting e FC Porto, os ânimos ainda não acalmaram. Após o clássico no Dragão, Frederico Varandas fez uma declaração onde criticou a arbitragem e disse que, em Portugal, "só vencer por mérito é muito difícil".

Depois da comunicação do presidente do Sporting, que prometeu não se calar, Pinto da Costa veio dizer que Varandas fará um grande serviço ao clube de Alvalade quando se dedicar à medicina.

Esta sexta-feira, o presidente do clube leonino respondeu ao presidente portista:

"Um bandido será sempre um bandido", disse Frederico Varandas, acrescentando que Pinto da Costa está habituado a ter do outro lado pessoas com telhados de vidro ou com pouca coragem.