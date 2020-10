Tondela consegue primeiro triunfo da época na receção ao Portimonense

O Tondela venceu esta sexta-feira por 1-0 na receção ao Portimonense, na abertura da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol, conseguindo o primeiro triunfo no campeonato.

Um golo de Rafael Barbosa, aos 33 minutos, garantiu o triunfo do Tondela, o primeiro da época, depois de duas derrotas e dois empates, frente a um Portimonense que somou a terceira derrota na prova.

Com este triunfo o Tondela subiu, provisoriamente, ao nono lugar da I Liga, com cinco pontos, e ultrapassou a equipa do Portimonense, que é 15.º, com quatro pontos.