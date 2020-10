Sporting vence o Santa Clara por 1-2

Sporting venceu o Santa Clara este sábado, no jogo da quinta jornada da Liga 2020/21.

Os leões inauguram o marcador aos 20 minutos com golo de Pedro Gonçalves. E a dois minutos dos 45 marca o Santa Clara com golo de Thiago Santana e igual o resultado.

Já na segunda parte, Pedro Gonçalves volta a marcar e faz o 1-2 no Estádio de de São Miguel, em Ponta Delgada.

Rúben Amorim avançou com o mesmo onze com que empatou em Alvalade, por 2-2. Vietto, que tinha garantido o empate no Clássico, ficou de fora nesta partida, por estar de saída do Sporting.

Já no Santa Clara o inicial contou com Marco, Sagna, João Afonso, Fábio Cardoso, Tassano, Carlos Jr., Anderson Carvalho, Costinha, Mansur, Thiago Santana e Lincoln.