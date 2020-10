GNR detém homem por captação ilícita de imagens na Fórmula 1

Um homem de 47 anos foi detido e constituído arguido pelo crime de injúrias e captação ilícita de imagens durante a prova de Fórmula 1. Cerca de 600 militares da GNR foram mobilizados para atuar de forma preventiva em todas as situações do evento.

Entre os objetivos desta operação está também a fiscalização das medidas de segurança para a contenção da pandemia. Segundo um comunicado enviado às redações, as autoridades informam que foi preciso redirecionar algumas pessoas para as bancadas menos preenchidas de forma a cumprir as normas de distanciamento impostas pela Direção-Geral de Saúde.

No geral, a GNR considera que a operação “decorreu com normalidade”, embora se tivesse registado “alguns constrangimentos no acesso ao autódromo”.

Foi a primeira vez em 24 anos que a prova de Fórmula 1 regressou a Portugal. Lewis Hamilton sagrou-se o vencedor da 12ª etapa, seguido do finlandês Valterri Bottas e do holandês Max Verstappen.