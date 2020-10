Conceição satisfeito com resultado: “Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores”

O FC Porto venceu esta terça-feira o Olympiacos por 2-0 numa partida da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões com adeptos nas bancadas pela primeira vez em sete meses.

Pedro Martins reconheceu que o erro cometido no primeiro golo do FC Porto acabou por influenciar o jogo. Já Sérgio Conceição destacou a entrega da equipa e o regresso do público ao estádio.

Com esta vitória, o FC Porto está em segundo lugar no grupo, com três pontos, os mesmos do Olympiacos, com o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, a liderar com seis, depois da vitória de hoje frente ao Marselha, de André Villas-Boas, por 3-0, com os franceses ainda sem pontuar.