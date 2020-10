As eleições no Benfica realizam-se esta quarta-feira. A lista C, de Bruno Costa Carvalho, desistiu da corrida esta terça-feira por não querer dividir a oposição a Luís Filipe Vieira.

Há ainda uma polémica relacionada com as declarações de Bernardo Silva que criticou o atual presidente. Jorge Jesus veio a público em defesa de Luís Filipe Vieira.