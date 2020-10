Covid-19. Alex Telles está infetado

O futebolista internacional brasileiro Alex Telles, que trocou o FC Porto pelo Manchester United no último mercado, está infetado com o novo coronavírus, que provoca a covid-19, revelou hoje o treinador da equipa inglesa, Ole Gunnar Solskjaer.

"Ele tem estado de fora há alguns dias. Teve um teste positivo para o novo coronavírus, mas não tem sintomas, está bem e estamos desejosos de poder contar com ele novamente", afirmou Solskjaer, em declarações ao canal de televisão do Manchester United, após o triunfo sobre o Leipzig (5-0), para a segunda jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Alex Telles foi contratado pelo Manchester United ao FC Porto no derradeiro dia do mercado de transferências, por 15 milhões de euros, tendo participado apenas num jogo dos 'red devils', na vitória diante do Paris Saint-Germain (2-1), em 20 de outubro.

Antes da estreia pelo United, Telles esteve ao serviço da seleção brasileira, que defrontou Bolívia e Perú, em 10 e 14 de outubro, respetivamente, a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial2022.

O lateral brasileiro, de 27 anos, falhou o encontro de domingo, frente ao Chelsea (0-0), para a Liga inglesa, e voltou hoje a ficar fora das opções do Manchester United para o duelo com o Leipzig.