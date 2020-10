O reforço mais caro do Benfica já leva quatro golos marcados

Na quinta-feira, no jogo com o Standard Liège, Darwin Núñez vai ter o primeiro contacto com os adeptos no Estádio da Luz. O reforço do Benfica custou 24 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre no futebol português.

Bilhetes para o Benfica-Standard Liège estão esgotados

Os bilhetes para o jogo entre o Benfica e o Standard de Liège, a contar para a segunda jornada da Liga Europa, já estão esgotados. As autoridades de saúde autorizaram a venda de 4.785 bilhetes, o que corresponde a 7,5% da lotação do Estádio da Luz.

O jogo com o Standard de Liège, que será transmitido na SIC, vai ser o primeiro encontro com público na Luz desde o dia 2 de março.

O encontro entre o Benfica e os belgas do Standard Liège, da segunda jornada do grupo D da Liga Europa, está agendado para quinta-feira, às 20:00.