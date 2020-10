"A família portuguesa vibrou com este Giro". O elogio de Marcelo a Almeida e Guerreiro

O Presidente da República lamentou esta quinta-feira a ausência de outra Volta a Itália "nas próximas semanas e meses" para que os portugueses pudessem alegrar-se como aconteceu com os ciclistas João Almeida e Ruben Guerreiro num contexto de covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa, que recebeu João Almeida, quarto classificado na geral final da Volta a Itália, e Rúben Guerreiro, o vencedor da classificação da montanha, no Palácio de Belém, tinha iniciado o seu discurso notando que "a família portuguesa vibrou com este Giro" como não vibrava há vários anos.

"Por várias razões: umas não têm a ver com vocês, têm a ver com a pandemia. As pessoas estão muito preocupadas, com vontade de se libertarem e estão todas à procura de causas que lhes deem alegrias na vida. E, de repente, apareceu uma razão para alegria, que eram vocês. E apareceu num período pesado, em que a pandemia piorou em Portugal", sustentou.