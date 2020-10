As primeiras palavras de Vieira após a reeleição

Luís Filipe Vieira foi reeleito para o sexto mandato como Presidente do Benfica com 62,6% dos votos, numa votação histórica para o clube, por ter sido a que levou mais sócios às urnas.

Em reação à vitória, o Presidente dos “encarnados” disse à SIC Notícias estar “feliz” e que este é um reconhecimento do trabalho que foi feito.

“O que conta daqui para a frente é estarmos todos unidos”, afirmou.

Eleições históricas

As urnas fecharam no pavilhão nº2 do estádio da Luz, com 37.619 votantes às 00:32, tornando estas as eleições mais votadas de sempre na história do clube.